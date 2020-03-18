18.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul
Antarktika’da ilk Türk kadın subay
Keşfedilmeyi bekleyen, bilinmezlikler barındıran buzul kıta Antarktika’ya giden ilk Türk kadın subay, Deniz Mühendis Üsteğmen Tuba Çınar oldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle geçtiğimiz aylarda gerçekleyen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başarıyla tamamlanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonuyla 9 Şubat-9 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen sefere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı adına katılan Deniz Üsteğmen Tuba Çınar, beyaz kıtaya giden ilk Türk kadın subay oldu. 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Deniz Üsteğmen Tuba Çınar, 2018 yılında yapılan ikinci sefere katılan Deniz Üsteğmen Emre Tükenmez’in ardından giden ikinci subay oldu. Çınar, hidrografik ve oşinografik ölçümler yaptı.
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