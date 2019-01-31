MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 AÖF bürosu çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Açıköğretim Büroları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
ABONE OL
31.01.2019 - 10:15 |

2020 AÖF bürosu çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Açıköğretim Büroları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF bürosu çalışma saatlerini araştırıp "AÖF bürosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusunu yöneltiyor. İşte mesai saatleri...

2020 AÖF bürosu çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Açıköğretim Büroları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

 

AÖF öğrenciler, kayıt yenileme, kart çıkarma gibi işlemler için zaman zaman AÖF bürolarına uğruyor. Bu nedenle de büroların açılma ve kapanma saatleri merak ediliyor. Sıklıkla aratılan konu "AÖF bürosu çalışma saatleri" oluyor. işte detaylar...

AÖF BÜROSU ÇALIŞMA SAATLERİ

AÖF Bürosu sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:00’da ise mesai bitmektedir. Hafta sonları kapalıdır.

AÖF BÜRO ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber