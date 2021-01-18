Açık Öğretim Fakültesi AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? AÖF çevrimiçi sınav tarihleri

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları devam ediyor. AÖF Güz dönemi sınavları online olarak gerçekleşmişti. Final sınavları için de online yapılma kararı alındı. Peki, AÖF final sınavları çevrimiçi olarak nasıl açılıyor? AÖF sınavlarına giriş nereden yapılır?

AÖF SINAV TARİHLERİ - AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri 16-17-18 Ocak tarihlerinde yapılıyor.

3. 5. VE 7. YARIYIL DERSLERİ İSE 23-24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavları çevrimiçi ortamda gerçekleşiyor.

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