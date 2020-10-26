AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF çevrimiçi (online) kayıt işlemleri ve para yatırma

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt süresi gelen yoğun talep üzerine uzatıldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversites, YKS yeni kayıt, YKS ek yerleştirme, DGS, Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar çevrimiçi aşvuru ve kayıt işlemlerini 29 Ekim 2020 Perşembe saat 23.30'a kadar uzatılmıştır. Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacaktır. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılmalıdır.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilir. ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir. Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izleyerek çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemeleri, 29 Ekim 2020 Perşembe günü Saat 23:59’a kadar Kredi Kartı/Banka Kartı (Çevrimiçi Başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilir. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.), Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirilebilir.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.