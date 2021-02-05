AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu 2021! AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme ücretleri nedir? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme sürecinin başlamasına adım adım yaklaşılıyor. AÖF bahar döneme kayıt yenileme sürecine yaklaşırken tarihler merak ediliyor. Peki AÖF kayıt yenilemesi ne zaman 2021? İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 bahar dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme tarihi 15 Şubat'ta başlayıp 25 Şubat 2021 tarihinde son bulacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.