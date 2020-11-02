AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖF canlı ders izleme nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 29 Ekim'de son ermişti. Geçtiğimiz günlerde duyuru yapan AÖF, canlı dersleri de başlattı. AÖF canlı ders izlemek için ne yapmak gerekiyor?

AÖF CANLI DERSLER NASIL İZLENİR?

Çevrim içi ortamda eş zamanlı gerçekleşecek Canlı Ders etkinlikleri 2 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.

Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖF ara sınavları çevrimiçi (online) olacak mı merak konusu. AÖF sınavları ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde olacak.