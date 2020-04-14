AÃ–F sÄ±navlarÄ± ne zaman yapÄ±lacak? 2020 AÃ–F online sÄ±navÄ± nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilecek? (Bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±)

AÃ–F sÄ±nav tarihleri iÃ§in heyecanlÄ± bekleyiÅŸ devam ediyor. Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesinde eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler kurum tarafÄ±ndan belirtilen tarihlerde gÃ¼z dÃ¶nemi ve bahar dÃ¶nemi sÄ±navlarÄ±na giriyorlar. Anadolu Ãœniversitesi, yeni tip koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri doÄŸrultusunda, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼lteleriâ€™nin 2019-2020 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Bahar DÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±nÄ± internet ortamÄ±nda yapacak.

AÃ–F SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi sÄ±nav giriÅŸ sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde eriÅŸime aÃ§Ä±lacaktÄ±r.

SÄ±nav sistemi 18 Nisan â€“ 7 MayÄ±s 2020 tarihleri arasÄ±nda, 20 gÃ¼n boyunca sizlerin eriÅŸimine aÃ§Ä±k olacak. Bu 20 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te, sorumlu olduÄŸunuz ders ya da derslerinize ait sÄ±navlarÄ±nÄ±zÄ±, istediÄŸiniz gÃ¼n ve saatte sisteme giriÅŸ yaparak gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz.

AÃ–F SINAV TAKVÄ°MÄ°

Â

AÃ–F sÄ±nav tarihleri ne zaman AÃ–F online sÄ±navÄ± nasÄ±l olacak



AÃ–F SINAVI NASIL OLACAK?

Yeni KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) bahar dÃ¶neminde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kesintiye uÄŸramadan saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in eÄŸitim - Ã¶ÄŸretime, uzaktan eÄŸitim yÃ¶ntemiyle devam edilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar almÄ±ÅŸtÄ±r.

Anadolu Ãœniversitesi, alÄ±nan bu karar doÄŸrultusunda, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼lteleriâ€™nin 2019-2020 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Bahar DÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±nÄ± internet ortamÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirecektir.

SÄ±navlarda her bir ders iÃ§in 20 soru sorulacak. Ã–ÄŸrencilere her bir ders iÃ§in 30 dakika sÃ¼re verilecek.

www.anadolu.edu.tr adresinden yÃ¶nlendirme linki ile sÄ±nav sayfasÄ±na geÃ§iÅŸ yaptÄ±ktan sonra, T.C. kimlik numarasÄ± ya da @anadolu.edu.tr uzantÄ±lÄ± e-posta adresi ve ÅŸifrenizle sisteme giriÅŸ yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduÄŸunuz dersleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebileceksiniz.