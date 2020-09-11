AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2020 açıklandı, CD ne demek? AÖF harf notları, ders geçme notları nedir?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim öğrenciler yaz okulu sınavlarını tamamladıktan sonra AÖF sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler geçme notu olan harf not sistemini de araştırıyorlar. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...Peki AÖF harf notları, ders geçme notları nedir?

2020 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Büyük bir heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF HARF NOTLARI, DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı