AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2020 açıklandı, CD ne demek? AÖF harf notları, ders geçme notları nedir?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. AÖF yaz okulu sınavları 9 Eylül tarihinde bitti. Adayların merak ettiği sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sınav sonuçları sorgulama ekranı ve AÖF harf notları araştırılmaya başlandı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekraı 2020...
AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim öğrenciler yaz okulu sınavlarını tamamladıktan sonra AÖF sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler geçme notu olan harf not sistemini de araştırıyorlar. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...Peki AÖF harf notları, ders geçme notları nedir?
2020 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Büyük bir heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.
AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF HARF NOTLARI, DERS GEÇME NOTLARI NEDİR?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı