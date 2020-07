AÖF sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Daha önceden açılmayacağı duyurulan AÖF yaz okulu sınavları yapılacaktır. Peki sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF üç ders sınavı için de geri sayım başladı.

AÖF YAZ OKULU İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. "Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

ÜÇ DERS SINAVI ÜCRETLİ Mİ?

AÖF tarafından yapılan üç ders sınavı için herhangi bir ücret gerekmemektedir. Ayrıca kayıt yaptırmak gerekmiyor.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Uygulama Usul ve Esaslarının 1. maddesi “(Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı tanınır: a. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması, b. Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması, c. FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.” şeklinde düzenlenmiştir.