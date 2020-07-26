AÖL cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2020 Açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL)sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dün 2 oturumun tamamlanmasından sonra öğrenci sonuçların, ve cevap anahtarının yayımlanacağı zamanı araştırıyorlar. Peki 2020 AÖL cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçların yayımlanacağı tarihler Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanacak. Detaylar belli olduğunda haberde yer alacak.

AÖL CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AÖL soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Sınavlar tamamlandıktan sonra soru ve cevapların yayımlanması bekleniyor.