AÖL kayıt yenileme için son gün! Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt tarihleri uzatıldı! Açık lise sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2020 takvimi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri sona erecek fakat, Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem yeni kayıt işlemlerinin tarihi uzatıldı. Peki AÖL yeni kayıtlar ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL yeni kayıt nasıl yapılır? AÖL 2. Dönem sıjnbav tarihleri ne zaman?

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ UZATILDI!

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem yeni kayıt işlemleri 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.



KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).



B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).



C-Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).



D-Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu "Silik" Olanların Başvuruları

Silik Kaydı yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.



E-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).



F-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname belgesinin aslı,

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz.

Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME BUGÜN SONA ERİYOR!



KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ YAPTIRMALI?

İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ