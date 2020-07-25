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25.07.2020 - 08:55 |

AÖL saat kaçta? 2. Dönem Açık Lise sınavı saat kaçta, sınav giriş yeri sorgulama

AÖL sınavına girecek yüz binlerce öğrenci için heyecanlı dakikalar. 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olan AÖL sınavlarının ilk iki oturumu bugün yapılacak. Peki, AÖL saat kaçta başlayacak? Açık Lise 2. dönem sınavları için sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL saat kaçta? 2. Dönem Açık Lise sınavı saat kaçta, sınav giriş yeri sorgulama

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için artık heyecan dorukta. Bugün ilk iki oturumu gerçekleşecek olan AÖL'de öğrenciler sınav heyecanı yaşıyor. İlk oturum saat kaçta başlayacak? Sınav yeri nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA 2020?

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2. dönem sınavları yapılacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

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