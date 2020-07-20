AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim lisesi sınav giriş belgesi duyuruldu mu?
Koronavirüs nedeniyle AÖL sınavları ertelenmişti. MSB yeni tarih olarak 25-26 Temmuz'u belirlemişti. Sınava sadece 5 gün kalırken büyük bir heyecanla sınav giriş yerleri bekleniyor. Sabırsızlıklık gitgide artarken 'AÖL sınav giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı? sorusu yöneltiliyor.
Açıköğretim Lisesi'ni bitirip lise diploması almak isteyen öğrenciler AÖL sınavlarına hazırlanmaya devam ediyor. Bu hafta sonu binlerce kişi 2 gün boyunca sınavda ter dökecek. Sınav öncesi en mühim konu; AÖL sınav giriş belgesi... Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgesi için henüz bir açıklama gelmezken sınav yerleri genellikle soınava 3 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 22 Temmuz'da...
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.