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03.08.2020 - 23:43 |

AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi sınavları (AÖL) 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri gerçekleşti. Öğrenciler sabırsız bir şekilde sonuç tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı AÖL sonuç tarihini bilmeyenler yoğun bir araştırma içerisinde... İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖL sınavları koronavirüs nedeniyle ertelenmiş ve ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılmıştı. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 8 gün geçti. Sınava giren öğrenciler soru ve cevaplar ile sonuçlara kilitlenmiş vaziyette... Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 17 Ağustos'ta duyurulacak. Soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı

 

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