AÖL sınav souçları açıklanıyor! 26 - 27 Aralık AÖL online sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır: aol.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinde yurtdışı programlarına kayıtlı olan AÖL öğrencilerinin pandemi nedeniyle yapılamayan 2019-2. Dönem sınavları 26-27 Aralık günlerinde online olarak tamamlandı. Online yapılan bu sınavlara sadece yurtdışı öğrencileri girmiştir. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL online sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı bekleniyor. MEB tarafından duyuru paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2020-2021 Eğitim Yılının 1. Dönem AÖL sınavları ile ilgili merak ve heyecan devam ediyor. Bugünlerde büyük sabırsızlık yaşatan açık lise sınavları ile ilgili duyuruları öğrenmek isteyen öğrenciler için son gelişmeleri haberimize ekledik. AÖL öğrencileri, açık lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuna cevap ararken, MEB tarafından ilk kayıt ve yeni kayıt tarihlerine yönelik açıklama geldi. İşte Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt, kayıt yenileme ve sınav tarihlerine yönelik bilinmesi gerekenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınav tarihleri henüz duyurulmadı. 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınav tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL ONLİNE SINAVLARA KİMLER GİRDİ?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan online sınavlara sadece Yurdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girdi.

AÖL İLK KAYIT - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB DUYURDU:

"2020 / 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELİRLENEREK EN KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR.

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