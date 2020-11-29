AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi sınavları 5-6 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Sınav öncesi koronavirüs nedeniyle sınavların yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuş durumda... Öte yandan sayılı günler kala AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? soruları peş peşe geliyor.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınav giriş belgeleri 2 Aralık'ta yayımlanacak. Sınavın ertelenmesi ise şu an söz konusu değil.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.