AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? Sınavlar ne zaman?
AÖL öğrencileri heyecanlı, gelecek hafta sonu 2. dönem sınavında ter dökecekler. Sınavdan hemen önce en çok araştırılan konuların başında sınav yerleri geliyor. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da 'AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL sınavları nihayet gelecek hafta sonu gerçekleşecek. Sınav hazırlıkları sürüyor ama sınava girmek için en önemli husus, sınav giriş belgesi... Bu nedenle sınava 1 hafta kala sürekli sorulan soru 'AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?' şeklinde...
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgesi için henüz bir açıklama gelmezken sınav yerleri genellikle soınava 3 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 22 Temmuz'da...
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.