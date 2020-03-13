13.03.2020 - 13:39 |
AÖL sınavı ertelendi mi? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Açıköğretim Lisesi sınavı yakında gerçekleşecek. Corona virüsü tehlikesi Türkiye'yi etkisi altına alırken dün okulların ve üniversitelerin tatil edildiği haberi geldi. Bu gelişmenin ardından AÖL öğrencileri de AÖL sınavları ertelendi mi? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
AÖL sınavı ertelendi mi? Okulların ve üniversitelerin tatil edilmesiyle birlikte bu soru gündem oldu. AÖL öğrencileri bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da ertelenme ihitimaline karşı bilgi almaya çalışıyor.
AÖL SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açıköğretim Lisesi sınavlarının ertelendiği hakkında bir açıklama gelmedi. AÖL 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günleri uygulanacak. Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri 18 Mart 2020 tarihinde yayımlanacak.
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