AÖL sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları hangi tarihlerde?

Covid-19'un en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim oldu. Birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. AÖL sınavı da bunlardan biriydi. Uzun zamandır öğrenciler sınav tarihlerini merak ederken MEB bugün bir duyur yaparak sınav tarihlerini paylaştı. Peki, AÖL sınavı ne zaman? Hangi tarihlerde?

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan duyuruda "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı." denildi.