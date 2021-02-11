AÖL sınavları ne zaman? Ertelenen AÖL Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım...

Açık Öğretim Lisesi ertelenen sınav tarihlerini duyurdu. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 yılı 1. dönem sınavları online olarak yapılacak. Sınavlar 25 Şubat itibariyle başlıyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.

Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK bilgi yönetim sistemine giriş yaparak online sınava katılım sağlayacak.

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