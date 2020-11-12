Ara tatil ne zaman? Son dakika 2020 Kasım ara tatil tarihleri

2020-2021 yılı Kasım ara tatili tarihi merakla bekleniyordu. Uzaktan eğitim ile başlayan ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ara tatil için de tarih belli oldu. Peki, Kasım ara tatili ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerne yer verdi.

Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.

16 Kasım'da başlayan ara tatil 20 Kasım'da sona erecek.