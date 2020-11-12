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12.11.2020 - 10:33 |

Ara tatil ne zaman? Son dakika 2020 Kasım ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman başlıyor? Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ara tatil olup olmayacağı, ne zaman olacağı merak ediliyordu. Öğrencilerin beklediği haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Ziya Selçuk ara tatil tarihleri ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Peki, ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman? Son dakika 2020 Kasım ara tatil tarihleri

2020-2021 yılı Kasım ara tatili tarihi merakla bekleniyordu. Uzaktan eğitim ile başlayan ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ara tatil için de tarih belli oldu. Peki, Kasım ara tatili ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerne yer verdi.

Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.

16 Kasım'da başlayan ara tatil 20 Kasım'da sona erecek.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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