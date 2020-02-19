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19.02.2020 - 03:39 | | İHA

Araba çaldı! Yakalanınca cevapları şoke etti

Adana’da otomobil çalan bir kişi polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız,” Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim.” dedi.

Araba çaldı! Yakalanınca cevapları şoke etti

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde yemek yemeye inen Mehmet Ökmen 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi.

Polisler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde çalıntı otomobili görüp ‘dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 653 sokakta kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Araba çaldı Yakalanınca cevapları şoke etti

Yakalanan hırsızdan pişkin cevaplar

Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A.,” Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim” diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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