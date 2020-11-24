Araçta 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Gölkay mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çantanın içerisinde 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış 600 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ve İncil ele geçirildi. Araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.