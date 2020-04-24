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24.04.2020 - 18:27 |

Aras İsminin Anlamı Nedir? Aras Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türkçe dil köküne sahip Aras ismi, ülkemizde erkek çocuklarına verilen yaygın bir isimdir. Modern sayılabilecek bir isim olan Aras, anne ve babaların olası isim listelerinde yer almaktadır. Bu kapsamda sizler için Aras ne demek ve Aras ismi Kur’an’da geçiyor mu soruların cevaplarını derledik.

Aras İsminin Anlamı Nedir? Aras Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Aras hem günlük yaşamda hem de tıp dilinde anlamları olan bir kelimedir. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ırmağın da adıdır.

Aras Ne Demek?

Aras isminin kelime manası incelendiğinde birbirinden farklı 3 anlama ulaşılabilmektedir. Bunlardan ilki, bulunan bir mala kendisininmiş gibi sahip çıkma manasına gelmektedir. İkincisi “kalın yün ya da at kılı” demektir. Bu ismin son anlamı da tıp dilinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda Aras, bazı hastalıkların gözlemlenen bulguları olarak kullanılmaktadır.

İsmi Aras olan erkekler oldukça mantıklı düşünebilirler. Bu kişilerin problem ve olayları algılayabilme kabiliyetleri çok yüksektir. Ancak buna zıt bir şekilde oldukça tereddütlü bir karakter yapıları vardır. Bu sebeple de herhangi bir konuda karar vermek onları çok zorlamaktadır. Bu kişiler hayal kurmayı çok severler. Hatta onları birer hayalperest olarak adlandırmak da mümkündür. Hayal kurma konusundaki eğilimleri bu insanların yaratıcı yanlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

Aras İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Aras, Kuran-ı Kerim’de yer almayan erkek isimleri grubuna dahil olmaktadır. Ancak bu isim yaygın olarak kullanılmakta ve günlük hayatta karşımıza çıkmaktadır.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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