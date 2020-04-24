Aras İsminin Anlamı Nedir? Aras Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Aras hem günlük yaşamda hem de tıp dilinde anlamları olan bir kelimedir. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ırmağın da adıdır.

Aras Ne Demek?

Aras isminin kelime manası incelendiğinde birbirinden farklı 3 anlama ulaşılabilmektedir. Bunlardan ilki, bulunan bir mala kendisininmiş gibi sahip çıkma manasına gelmektedir. İkincisi “kalın yün ya da at kılı” demektir. Bu ismin son anlamı da tıp dilinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda Aras, bazı hastalıkların gözlemlenen bulguları olarak kullanılmaktadır.

İsmi Aras olan erkekler oldukça mantıklı düşünebilirler. Bu kişilerin problem ve olayları algılayabilme kabiliyetleri çok yüksektir. Ancak buna zıt bir şekilde oldukça tereddütlü bir karakter yapıları vardır. Bu sebeple de herhangi bir konuda karar vermek onları çok zorlamaktadır. Bu kişiler hayal kurmayı çok severler. Hatta onları birer hayalperest olarak adlandırmak da mümkündür. Hayal kurma konusundaki eğilimleri bu insanların yaratıcı yanlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

Aras İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Aras, Kuran-ı Kerim’de yer almayan erkek isimleri grubuna dahil olmaktadır. Ancak bu isim yaygın olarak kullanılmakta ve günlük hayatta karşımıza çıkmaktadır.