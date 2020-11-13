MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ardahan Üniversitesinde tacizci hoca skandalı! Görevden alındı
ABONE OL
13.11.2020 - 14:50 | | İHA

Ardahan Üniversitesinde tacizci hoca skandalı! Görevden alındı

Son dakika haberlere göre, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi'de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.

Ardahan Üniversitesinde tacizci hoca skandalı! Görevden alındı

YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

LİSANS VE YÜKSEK LİSANSINI ARÜ'DE TAMAMLAMIŞTI

A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.

 

 

 

Esenyurt'ta gece kulübünde 'Miss Uganda' yarışmasıEsenyurt'ta bir eğlence mekanında Miss Uganda adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma kararı!

Son dakika: 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma kararı!

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet