Arefe Günü resmi tatil mi? - 30 Temmuz Arefe Günü (yarın) bankalar, kargolar, noter, PTT açık mı?

Kurban Bayram geldi çattı. Bu yıl Temmuz ayına denk gelen ve 30'unda Arefe Günü başlayacak olan Kurban Bayramı ile ilgili Bakan Koca da önemli bir açıklama yaptı. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 2020 Kurban Bayramı günleri...





YARIN YARIM GÜN MÜ, AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.

Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.

2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.

3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları da arefe günü yarım gün çalışıyor.



KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.

Birinci gruptaki tedbirler

- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.

- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.

- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.

- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.

Kurban Bayramı öncesi yasak haberleri peş peşe geldi!

İkinci gruptaki önlemler namazla ilgilidir.

- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:

- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.

- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

Üçüncü gruptaki tedbirler

- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.

- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.

- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.

- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.

- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü