Arıza 12. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 11. son bölüm detayları

Arıza, Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan başrollüğünde ekrana geliyor. Hikayesi ile dikkat çeken dizinin son bölümünde, Ali Rıza için düzenlenen gecede Şehmuz'un duydukları gecenin kötü bitmesine neden olur. Yeni bir yerde olan Ali Rıza, beklenmedik şekilde kurban haline gelerek Şehmuz ile zıtlaşır. Arıza 12. yeni bölüm detayları haberimizde.

ARIZA 12. YENİ BÖLÜM YAYIMLANDI MI?

Pazar akşamları SHOW TV'de izleyicilerle buluşan Arıza dizisi 11. son bölüm yayımlanmıştı. Seyirciyi merakta bırakan Arıza 12. yeni bölüm ise henüz ekrana gelmedi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir. Şehmuz’a gelen bir haber ise geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur. Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir. Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı olur, Şehmuz’la karşı karşıya gelir.