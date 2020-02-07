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07.02.2020 - 14:41 |

Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanları izle! Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba Nevres yüzünden Savcı'nın baskısına maruz kalıyor

Arka Sokaklar dizisi 541. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde bu hafta Rıza Baba ve ekibi Nevres'i köşeye sıkıştırdıklarını düşündükleri anda büyük bir hayal kırıklığına daha uğruyor. Bu durum Emniyet'de gerilimin yükselmesine neden olurken Savcı, Rıza Baba'ya yakalayamadıkları Savcı yüzünden baskı uyguluyor. İşte Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanları...

Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanları izle! Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba Nevres yüzünden Savcı'nın baskısına maruz kalıyor

Arka Sokaklar 541. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da bu hafta Nevres'i yakalamak için büyük bir uğraş veren Rıza Baba ve ekibi büyük bir aşama kaydettiklerini düşündükleri anda büyük bir hüsrana uğruyor. Nevres'i bir türlü yakalayamayan Rıza Baba ve ekibi Savcı tarafından baskıya uğruyor. Arka Sokaklar nefes kesen 541. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 541. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 541. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

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