Arka Sokaklar bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Kanal D yayın akışı! Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Hikayesi ile izleyicilerin beğenisini kazanan Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Oka gibi isimler yer alıyor. Dünyaya yayılan coronavirüs salgınından dolayı setlerin ise ara vermesi ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR'IN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Kanal D'nin 27 Mart 2020 tarihli yayın akışında Arka Sokaklar'ın tekrar bölümünün yayınlanacağı yer aldı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin Müdüre yapılan silahlı saldırı ve kaçırılan Selin yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor! Nadya'nın da içinde yer aldığı sanayi ve teknoloji casusluğu yapan çete Engin Müdürü hedeflerine alır. İşlerinin tekrar eski haline dönmesini isteyen çetenin lideri Carl, Engin Müdürü ortadan kaldırmak için adamlarını yollar. Adamlar, arabasının önünü keserek Engin Müdüre ateş açarlar. Üzerindeki çelik yelek sayesinde bu saldırıdan kurtulan Engin, ekip ile birlikte olayı derinlemesine inceler. Elde edilen bulgular sonucunda Nadya'nın da çete ile bağlantısını öğrenirler. Çeteye operasyon düzenleyen ekibimiz hem çetenin adamlarını, hem de Nadya'yı tutuklarlar... Selin, uyuşturucu ile alakalı bir olayı araştırmaktadır. Kadri'nin mallarına çöken kişileri bulursa olayın en önemli kilidini açmış olacaktır. Bu yüzden gittiği tamirhanede adamların eline düşer. Mesut ulaşamadığı Selin'den endişe eder ve ekip ile yaptığı araştırmalar sonucunda kaçırıldığını öğrenir. Tamirhaneyi öğrenen ekip hemen baskın düzenler. Bu sırada kaçıran adamların Avukat Nedim ile bir işbirliği vardır. Nedim, Selin'i kaçırdıklarını öğrenince hemen harekete geçer. Kayıt dışı telefonla belirlediği adreste Selin'i, ekibe dolaylı yollardan teslim eder. Selin ve ekip, olayı irdelediklerinde ucunun Nedim'e kadar geldiğini görürler...

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Buket Aydın'la Kanal D Haber - cANLI

20.00 Arka Sokaklar - TEKRAR

22.30 Hekimoğlu Son TEKRAR