Arog ne zaman, nerede çekildi? Arog filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Arog, bu akşam bir kez daha izleyicinin karşısına çıkıyor. Kahkaha tufanı filmle ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Arog filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Arog filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
AROG FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gora gezegeninde yaşadığı maceradan sonra yanında sevdiği kadın Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif mutlu bir yaşam kurmuş, doğacak çocuklarının tatlı telaşı içinde yaşamını sürdürmektedir.
Dünyada yaşam mutlu bir şekilde devam ederken Gora gezegeninde de hain bir plan işlemeye başlamıştır. Logar ve has adamı Tihulu bu planın baş kahramanlarıdır. Logar, tüm evrendeki en büyük düşmanı Arif'ten intikam almaya yemin etmiştir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olacağını düşünen Logar daha acı verici bir yöntem bulmuştur, Arif'i 1 milyon yıl öncesine göndermek...
AROG FİLMİ OYUNCU KADROSU
Cem Yılmaz: Arif Işık, Kaaya, Komutan Logar, Kubar, Enigma
Zafer Algöz: Karga, Doktor, Kumo
Özge Özberk: Ceku
Ozan Güven: Taşo
Özkan Uğur: Dimi
Nil Karaibrahimgil: Mimi
Rıdvan Dilmen: Kendisi
Hasan Kaçan: Cuhara
Metin Keçeci: Meto
Muhittin Korkmaz: Bidi, Tihulu
Sabri Günay: T-Rex
Emre Demirkapı: Atomix
İlker Ayrık: Esnaf
AROG NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
2008, Afyonkarahisar.