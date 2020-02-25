Arog ne zaman, nerede çekildi? Arog filmi konusu ve oyuncu kadrosu

AROG FİLMİ KONUSU NEDİR?



Gora gezegeninde yaşadığı maceradan sonra yanında sevdiği kadın Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif mutlu bir yaşam kurmuş, doğacak çocuklarının tatlı telaşı içinde yaşamını sürdürmektedir.

Dünyada yaşam mutlu bir şekilde devam ederken Gora gezegeninde de hain bir plan işlemeye başlamıştır. Logar ve has adamı Tihulu bu planın baş kahramanlarıdır. Logar, tüm evrendeki en büyük düşmanı Arif'ten intikam almaya yemin etmiştir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olacağını düşünen Logar daha acı verici bir yöntem bulmuştur, Arif'i 1 milyon yıl öncesine göndermek...



AROG FİLMİ OYUNCU KADROSU



Cem Yılmaz: Arif Işık, Kaaya, Komutan Logar, Kubar, Enigma

Zafer Algöz: Karga, Doktor, Kumo

Özge Özberk: Ceku

Ozan Güven: Taşo

Özkan Uğur: Dimi

Nil Karaibrahimgil: Mimi

Rıdvan Dilmen: Kendisi

Hasan Kaçan: Cuhara

Metin Keçeci: Meto

Muhittin Korkmaz: Bidi, Tihulu

Sabri Günay: T-Rex

Emre Demirkapı: Atomix

İlker Ayrık: Esnaf



AROG NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?



2008, Afyonkarahisar.