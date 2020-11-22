Aşı hızlandı, turizm hareketlendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için birçok ülke ve firma aşı geliştirmeye çalışıyor. ABD, Çin ve Rusya’nın çalışmalarında sona yaklaşılırken Türkiye’de de nisanda yerli aşının devreye girmesi bekleniyor. Son dönemde aşıyla ilgili olumlu haberlerin art arda gelmesi, her sektörde olduğu gibi pandemiyle durma noktasına gelen turizmde de büyük heyecan yarattı.

Kampanyalar çeşitlendi

Seyahatseverlerin plan yapmaya başlamalarıyla birlikte tur şirketleri de yaza yönelik erken rezervasyon kampanyalarını hızlandırdı. Koronavirüsün etkilerinin devam edeceğini düşünen ya da öngörülemeyen nedenlerle temkinli olanlara yönelik de farklı kampanyalar düzenleniyor.

Her yıl olduğu gibi kampanyalarını erken başlatan turizm şirketlerinden Prontotour, yurt dışı turlarda pek çok destinasyonda 2021 yılı için yüzde 40 indirim sunuyor. Yurt içi ve Kıbrıs otelleri ile villa, küçük oteller ve tatil evleri gibi konaklama konseptlerinde ise yüzde 50’ye varan erken rezervasyon imkânlarından seyahatseverler faydalanabiliyor. Öte yandan 2021 gemi ve nehir turlarında da yüzde 40 indirim olanağı sunan Prontotour, yurt içi turlarında erken alımlarda fiyat avantajını devam ettiriyor. Ayrıca günübirlik İstanbul turları düzenleyen firma, pandemi döneminde uçak, otel, uçak artı otel seçeneklerini de internet sitesinde dinamik paket olarak seyahatseverlerin ilgisine sunuyor.

Farklı avantajlarıyla dikkat çeken Jolly, tatilin sadece dörtte birini şimdi ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlayabilme fırsatı tanıyor. Kampanyada, yüzde 50’ye varan erken indirim, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi de var.

ETS’de erken rezervasyonda ödeme başlangıcını 4 ay erteleme imkânı bulunuyor. Yaz için otelini şimdiden ayıranlar ödemeye baharda başlayacak.

Tatilsepeti, taksit, 3 ay erteleme fırsatlarının yanı sıra “Varınca Para” kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında, ödemeler tatille beraber başlatılabilecek.

‘İlgi artacaktır’

Prontotour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran, turizm hareketlerinin eskisi gibi olması için aşının yaygın bir şekilde dağıtılıp hastalığı ortadan kaldıracak boyuta gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumun turizm sektörüne nispeten bir hareketlilik kazandıracağını kaydeden Onaran “Sosyal mesafe ve maskenin bir süre daha devam edeceği görünüyor. Turizm sektörü bu konuda da temassız turizm teknolojileri, güvenlik sertifikaları ile olası sorunları en aza indirerek seyahatlerin devam etmesi noktasında çözümler üretiyor” dedi. Nisandan itibaren neredeyse seyahatlerin durma noktasına geldiğini hatırlatan Onaran şunları söyledi: “Hem bu ertelenmiş taleplerin hem de biriken seyahat motivasyonlarının itici güç olduğunu düşünürsek en küçük bir iyileşme durumunda ilginin katlanarak artacağını öngörüyoruz.”

‘Biz hazırız’

Aşıyla ilgili gelişmeleri sektör yakından takip ediyor. Olumlu etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı. Öyle ki Jolly’nin yaptığı araştırmaya göre seyahatseverlerin yüzde 79’u, 2021’de tatil yapmayı planlıyor. Yüzde 80’nin tercihi ise haziran ve sonrası olacak. Anket sonrasında bilgi veren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Aşı bulunursa Türk turizmi müthiş bir gelişimle karşılaşacak. Biz hiç olmadığı kadar hazırız. Aşının bulunma ihtimali bile işlerimize olumlu katkı sağladı” diye konuştu.

Geçen yılki erken rezervasyon sayılarını, günlük sayılarda yakaladıklarını vurgulayan Vardar, sektörün bu krizden ancak hep beraber çıkabileceğini söyledi.