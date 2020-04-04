Aşı için karantinaya girdiler

Koronavirüse karşı tüm dünyada aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürerken Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu, hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, aşı çalışması için 45 günlük karantina uygulamasına başladı. Prof. Dr. Ovalı, “Aşı üretimi için son hazırlıklarımızı yaptık ve içeri girdik” diye duyurdu. Ekibiyle birlikte çalışacaklarını söyleyen Prof. Dr. Ovalı, ilk hafta sadece kendisinin çalışacağını daha sonra ekibinin çalışmalara başlayacağını dile getirdi.

“COVİD -19 Türkiye Platformu’ koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’na önceki gün katılan Prof. Dr. Ovalı aşı çalışmalarıyla, “Bizim beş ayrı konuda çalışmamız var ama bundan bir tanesi son derece önemli. Biri aşı geliştirmesi, ekibim Türkiye’deki tek canlı virüsü izole edip üretmeye çalışan bir grup. Bildiğim kadarıyla başka virüs üretimine çalışan bir grup yok” dedi. Aşı üretimini için laboratuvar ortamında normalde insanların karşılaştığından binlerce kez yüksek dozda virüs üzerinde çalışacak olan ekip, 45 gün sonunda müjdeli haberi vermek istiyor. Prof. Dr. Ovalı, “Amacımız mayıs ayının ortalarında klinik çalışmaya hazır hale gelmek. Başarısızlık her zaman olabilir tekrar tekrar yapabiliriz. Bu süreç uzayabilir. Bütün ekip bunu başarmak istiyoruz. Hatasız yürümek ve bunu yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Plazma çalışmaları sürdürülüyor

Prof. Dr. Ovalı konferansta aynı zamanda sürdürülen konvelsan plazma çalışmalarının çok kısa sürede insanların hayatına dokunacağını belirtirken, hızla donör çağrısı yapılması gerektiğini vurgulamıştı.