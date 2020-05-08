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08.05.2020 - 14:34 |

Aşk 101 2.sezonu ne zaman? İşte Aşk 101 dizisinde çalan müzikler ve oyuncuları...

Aşk 101 dizisinin birinci sezonu Netflix'te yayınladı. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme aldı. Liseli gençlerin hikayesini anlatan dizide yer alan müzikler ise merak edildi. İzleyiciler dizinin 2.sezonun olup olmayacağını merak ediyor. Peki AŞK 101 2.sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte AŞK 101 dizisinde çalan müzikler...

Aşk 101 2.sezonu ne zaman? İşte Aşk 101 dizisinde çalan müzikler ve oyuncuları...

Kubilay Aka,Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Bade İşçil'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Aşk 101, Netflix'in Türk yapımı orijinal dizileri arasında yer alıyor. Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğini yaptığı dizinin müzikleri ve 2.sezonun ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki AŞK 101 2.sezonu ne zaman çıkacak? İşte Aşk 101 müzikleri...

AŞK 101 2.SEZONU NE ZAMAN?

Aşk 101 dizisinin 2.sezonun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Açıklama yapılırsa haberde yer alacak.

İŞTE AŞK 101 DİZİSİNDE ÇALAN BAZI MÜZİKLER...

Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam

Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana

Edith Piaf - La foule

Athena - Senden Benden Bizden

Tom Odell - Sirens

Feeling Good - Nina Simone

Şebnem Ferah - Bugün

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Pınar Deniz - Burcu

Bade İşçil 

Alina Boz - Eda

Kubilay Aka - Kerem

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Müfit Kayacan - Necdet

 

 

 

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