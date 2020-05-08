Aşk 101 2.sezonu ne zaman? İşte Aşk 101 dizisinde çalan müzikler ve oyuncuları...
Aşk 101 dizisinin birinci sezonu Netflix'te yayınladı. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme aldı. Liseli gençlerin hikayesini anlatan dizide yer alan müzikler ise merak edildi. İzleyiciler dizinin 2.sezonun olup olmayacağını merak ediyor. Peki AŞK 101 2.sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte AŞK 101 dizisinde çalan müzikler...
Kubilay Aka,Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Bade İşçil'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Aşk 101, Netflix'in Türk yapımı orijinal dizileri arasında yer alıyor. Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğini yaptığı dizinin müzikleri ve 2.sezonun ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki AŞK 101 2.sezonu ne zaman çıkacak? İşte Aşk 101 müzikleri...
AŞK 101 2.SEZONU NE ZAMAN?
Aşk 101 dizisinin 2.sezonun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Açıklama yapılırsa haberde yer alacak.
İŞTE AŞK 101 DİZİSİNDE ÇALAN BAZI MÜZİKLER...
Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam
Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam
Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana
Edith Piaf - La foule
Athena - Senden Benden Bizden
Tom Odell - Sirens
Feeling Good - Nina Simone
Şebnem Ferah - Bugün
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Pınar Deniz - Burcu
Bade İşçil
Alina Boz - Eda
Kubilay Aka - Kerem
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Müfit Kayacan - Necdet