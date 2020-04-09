Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında!

Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi oyuncuların rol aldığı Aşk 101 dizisi Netflix platformunda yayınlanacak. Netflix'in Türk yapımı olan dizinin izleyici ile buluşacağı tarih belli oldu. Kısa bir süre başlayacak olan dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Aşk 101 konusu nedir? Oyuncular kimler?

AŞK 101 KONUSU

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.

AŞK 101 OYUNCULARI

Oyuncular

Kubilay Aka - Kerem

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Alina Boz - Eda

Pınar Deniz - Burcu

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Bade İşçil -

Müfit Kayacan - Necdet