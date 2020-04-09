Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında!
Netflix'in Türk yapımı Aşk 101 dizisinin fragmanı yayınlandı. Birçok ismin kadroda yer aldığı dizi 24 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşacak. Ahmet Katkısız'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi yazdı. Peki Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi oyuncuların rol aldığı Aşk 101 dizisi Netflix platformunda yayınlanacak. Netflix'in Türk yapımı olan dizinin izleyici ile buluşacağı tarih belli oldu. Kısa bir süre başlayacak olan dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Aşk 101 konusu nedir? Oyuncular kimler?
AŞK 101 KONUSU
1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar.
1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.
AŞK 101 OYUNCULARI
Oyuncular
Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet