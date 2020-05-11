Askerlerden şehit annelerine ziyaret

- Aksaray’da oturan Kıymet Köse (70), 15 yıl önce Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan oğlu Uzman Çavuş Süleyman Köse’nin hatırasıyla tek başına yaşıyor. Ankara ve Almanyada yaşayan çocuklarının kendisini yanlarına çağırmalarına rağmen, “Ben Süleyman’ımı bırakmam, onsuz yaşayamam” diyerek yaşamını tek başına sürdürmeye devam ediyor.

- Tokat’ta Türk Kızılayı’nda görevli gönüllü gençler Muzaffer Güneş, Ömer Yeşersin ve Büşra Er, Anneler Günü nedeniyle kentte şehit annelerini ziyaret etti. 2017 yılında Siirt’in Baykan ilçesi Çukurca köyünde şehit düşen Jandarma Astsubay Yakup Akdağ ile 1989 yılında Siirt’te şehit olan Jandarma Er Hayrettin Kart’ın ailesini ziyaret eden gönüllüler çiçek ve çikolatanın yanında şehit annelerine maske ve dezenfektan da hediye etti.

- Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar da Anneler Günü dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti. Kadın astsubaylar 2010’da Hakkari’deki terör saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Özbulut’un annesi Kezban Özbulut’un Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi’ndeki evine gitti. Şehit annesini ziyaret eden kadın astsubaylar, Kezban Özbulut’a çiçek vererek Anneler Günü’nü kutladı.