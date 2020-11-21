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21.11.2020 - 01:26 |

Askerlik ertelendi mi, sevk tarihleri ne zaman? Kasım celbi askerlik sevk tarihi ile ilgili son gelişmeler...

Askerlik sevk tarihleri ile ilgili bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklamada sevk tarihlerinin ertelendiğine dair detaylar yer aldı. Peki askerlik ne zamana ertelendi, kasım celbi ne zaman olacak?

Askerlik ertelendi mi, sevk tarihleri ne zaman? Kasım celbi askerlik sevk tarihi ile ilgili son gelişmeler...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik sevk tarihleri ile ilgili bir açıklama geldi. Kasım ayınca skere gidecek olanlar MSB'nin açıklamasının detaylarını araştırmaya başladı. Peki askerlik ertelendi mi, kasım celbi hangi tarihte olacak?

 ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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