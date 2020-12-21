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21.12.2020 - 14:00 |

Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi 2020, ne zaman yapılacak? Son dakika MSB açıkladı! İşte askerlik sevk tarihleri...

Askerlik sevk tarihleri ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tarihleri il ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. MSB sonrasında gelen açıklama ile birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki askerlik sevk tarihleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi 2020, ne zaman yapılacak? Son dakika MSB açıkladı! İşte askerlik sevk tarihleri...

Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika MSB'den konu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Vatani görevini yapacak olanlar ise askerlik sevk tarihlerini merak ediyorlar. İşte 2020 askerlik sevk tarihleri...

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan açıklamada," Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." ifadeleri yer aldı.

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