Askerlik süresi 9 aya mı çıktı? Mevcut askerlik süresi ne kadar?
Türkiye'de askerlik çağına gelen erkek bireyler askerlik hizmetini Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara göre yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden askerliğin 9 aya çıkarıldığı iddialarının çok fazla konuşulmasının ardından vatandaşlar askerlik süresi uzadı mı 9 aya mı çıktı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki askerlik süresi 9 aya mı yükseldi?
Askerlik süresi 9 aya mı yükseldi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden askerlik süresinin 9 aya çıkarıldığı iddialarının konuşulmaya başlanmasının ardından askere gitmeyi düşünen bireyler ve silah altında olan er ve erbaşlar askerlik süresi uzatıldı mı 9 aya mı çıktı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Askerlik süresi 9 aya çıktı mı?
MEVCUT ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR, ASKERLİK SÜRESİ 9 AYA MI ÇIKTI?
Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile kısa ve uzun dönemler için 6 ay olarak açıklanmıştı. 1 aylık acemi eğitiminin ardından silah altına alınan er ve erbaşlar 5 ay süre ile askerlik yapıp hizmetlerini tamamlıyor.
Askerliğin 9 aya çıktığı iddiaları henüz netlik kazanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz bu yönde yapılan bir açıklama mevcut değil