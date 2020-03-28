Askerlik süresi 9 aya mı çıktı? Mevcut askerlik süresi ne kadar?

Askerlik süresi 9 aya mı yükseldi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden askerlik süresinin 9 aya çıkarıldığı iddialarının konuşulmaya başlanmasının ardından askere gitmeyi düşünen bireyler ve silah altında olan er ve erbaşlar askerlik süresi uzatıldı mı 9 aya mı çıktı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Askerlik süresi 9 aya çıktı mı?

MEVCUT ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR, ASKERLİK SÜRESİ 9 AYA MI ÇIKTI?

Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile kısa ve uzun dönemler için 6 ay olarak açıklanmıştı. 1 aylık acemi eğitiminin ardından silah altına alınan er ve erbaşlar 5 ay süre ile askerlik yapıp hizmetlerini tamamlıyor.

Askerliğin 9 aya çıktığı iddiaları henüz netlik kazanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz bu yönde yapılan bir açıklama mevcut değil