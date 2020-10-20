20.10.2020 - 09:51 |
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri vatani görevini yapacak asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Kasım celbi ile ilgili ayrıntılar merak edilirken Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi açıkladı. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020?
Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Asker adayları ise büyük bir merakla kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. Peki 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.