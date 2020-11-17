Aslı Baş kimdir? Aslı Baş olayı nedir? Aslı Baş nasıl, ne zaman öldü?

Aslı Baş, 2010 yılında Muğla Bodrum'da Ahmet Bayer'e ait olduğu bilinen bir villanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. savcılık tarafından incelemeleri süren Aslı Baş davasında yeni gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan Bayer, Nilgün Anadolu, Beyhan Melis Defne Strassner'e, Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir hakkındaki beraat kararını istinafa taşıdı.

ASLI BAŞ OLAYI NEDİR?

2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi olan eski manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde Ahmet Bayer'e ait olan bir villanın balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ise Hakan Bayer, Nilgün Anadolu, Beyhan Melis Defne Strassner'e, Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir hakkında beraat kararı verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah'ta yer alan habere göre incelenen davada kararların usul ve yasaya aykırı olduğu madde madde belirtilerek istinafa gidildi.

ASLI BAŞ KİMDİR?

Baş, 1978 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi, Türk manken ve model olan Aslı Baş, 13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedildi ve katıldığı birçok yarışmada dereceler elde etti. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçildi. Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde 21 Temmuz 2010 tarihinde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da defnedildi.