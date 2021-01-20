Astsubay sonuçları sorgulama ekranı 2021: Muvazzaf astsubay taban puanları ve başvuru şartları neler?
Astsubay sonuçları değerlendirmenin tamamlanması ardından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçimi ile ilgili detayları paylaştı. Astsubay sonuçları, seçim tarihleri, taban puanları ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki astsubay şartları ve taban puanları ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte astsubay sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...
Astsubay sonuçları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Muvazzaf Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların belli olmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama seçim aşaması tarihleri ve taban puanları araştırmaya başladılar. İşte MSB astsubay sonuç sorgulama ekranı...
Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçimi başvuru sonucu açıklandı.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2020 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Ocak - 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2020 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ DUYURUSU, TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!