Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure tarifi...

Muharrem ayı içersindeyiz. Bu hayırlı ayın içinde idrak edilecek olan Aşure Günü için ise çok az bir zaman kaldı. İslam alemi net tarihi merak edip Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? diye soruyor.

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü bu sene 29 Ağustos Cumartesi 2020 gününe denk geliyor.

AŞURE MALZEMELERİ

(25 Kaselik)

500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut (çiğ 1 su bardağı, haşlanmış 3 su bardağı)

1 su bardağı kuru fasulye (çiğ 1 su bardağı, haşlanmış 3 su bardağı)

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su buğdayı haşlamak için

4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için miktar artıp azalabilir)

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker (bana göre tam geliyor ama kontrollü ekleyin, herkesin damak tadı farklı oluyor)

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu aldım)

Üzeri İçin;

25 gram fındık

25 gram kuş üzümü

100 gram ceviz

1 adet nar

Tarçın

AŞURE YAPILIŞI

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alın üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu süzün.

Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. (Dilerseniz akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterli olacaktır.).

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyin ve 15 dk kadar kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek, 15 dk daha kaynatın.

Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.

Tek tek cam kaselere bölüştürün.

Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.