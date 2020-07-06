ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı | 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı tarih aralığı!

2019-2020 Eğitim yılının ATA AÖF vize ve final sınavlarında başarılı olamayanlar bugün başlayan ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağlayacak. Online olarak yapılacak olan sınavlar, öğrencileri meraklandırdı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ise resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı ve sınavlar hakkında merak edilenler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz web sayfasında ilan edilmiştir. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ 2020

Sınav sistemi 06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında, her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da boş bırak seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. “Önceki” ve “Sonraki” butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz. Her bir öğrencinin karşına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Sınava başlamadan önce tarayıcınızın güncel olduğundan emin olunuz. Sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda “Ctrl+F5” tuş kombinasyonunu kullanarak sayfanızı yenileyebilirsiniz.

Online deneme sınavı ekranı Bütünleme sınavı süresince (06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında) erişime kapalı olacaktır.

Sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir.

LMS sayfanızda yer alan “YARDIM” butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30’dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.

06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerimiz için daha sonra hiçbir şekilde telafi ya da mazeret sınavı hakkı verilmeyecektir.

Online Bütünleme Sınavı Programına ulaşmak için tıklayınız.



