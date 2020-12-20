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20.12.2020 - 09:52 |

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Erzurum Atatürk Üniversitesi sonuçları ne zaman açıklayacak?

ATA AÖF güz dönemi online sınavları sona erdi. Sınavın bitmesinin ardından 14 Aralık'ta soru ve cevaplar yayımlandı. Fakat öğrenciler ısrarla sonuçları bekliyor. Bu nedenle de yoğun bir şekilde ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? sorusu soruluyor.

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Erzurum Atatürk Üniversitesi sonuçları ne zaman açıklayacak?

Üniversitelerin güz sınavları başladı ve sona erdi. Son olarak ATA AÖF sınavları yapıldı ve sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Online sınav olması nedeniyle sonuçlar her an açıklanabilir. Bu nedenle de öğrenciler ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? sorusunu sıklıkla yöneltiyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuç tarihi öğrencilerle paylaşılmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 6 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 17 Aralık'taydı fakat bu tarihte beklene haber gelmedi. Şimdi beklentiler yeni haftadan...

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