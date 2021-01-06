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06.01.2021 - 11:32 |

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF online final sınavlarına nasıl girilir?

ATA AÖF online final sınavları devam ediyor. 4 Ocak 2021'de başlayan ATA AÖF online final sınavları 15 Ocak 2021'de sona erecek. Sınavlara karılım sağlayan öğrenciler ise şimdiden ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına girdi. Peki Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sonuçları ile ilgili tarih belirledi mi?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF online final sınavlarına nasıl girilir?

4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan ATA aÖF online final sınavları heyecanı devam ediyor. Sınava katılan öğrenciler, başarı puanlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isterken, henüz sınava katılmayan öğrenciler online sınava nasıl girilir sorusunu araştırıyor. İşte ATA AÖF sonuçlarına ve ATA AÖF online sınavlarına yönelik bilinmesi gerekenler...

ATA AÖF ONLİNE FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınavınızı gün içinde saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “boş bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

ATA AÖF ONLİN FİNAL SINAVINA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF online final sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

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