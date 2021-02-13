13.02.2021 - 01:11 |
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Erzurum üniversitesinde sınav sonuç açıklaması var mı?
ATA AÖF bütünleme sınavı sona erdi. Sınav biter bitmez sonuç tarihi gündem oldu. Binlerce öğrenci "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya dair bilgiler...
8 Şubat'ta başlayan ATA AÖF bütünleme sınavları 12 Şubat'ta sona erdi. Sınavın bitişiyle birlikte sonuç tarihi aramaları başladı. Öğrenciler bir duyuru olup olmadığını merak ederken "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe geliyor. İşte sürece dari bilgiler...
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sonuç tarihi ile ilgili Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavlar 15 Ocak'ta bitmiş 23 Ocak'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu süreç doğrultusunda son sınavın sonuçlarının 20 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.