ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Erzurum üniversitesinde sınav sonuç açıklaması var mı?

8 Şubat'ta başlayan ATA AÖF bütünleme sınavları 12 Şubat'ta sona erdi. Sınavın bitişiyle birlikte sonuç tarihi aramaları başladı. Öğrenciler bir duyuru olup olmadığını merak ederken "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe geliyor. İşte sürece dari bilgiler...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuç tarihi ile ilgili Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavlar 15 Ocak'ta bitmiş 23 Ocak'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu süreç doğrultusunda son sınavın sonuçlarının 20 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.