MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Atatürk Kent Ormanı İstanbul'da nerede? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı?
ABONE OL
11.11.2020 - 10:20 |

Atatürk Kent Ormanı İstanbul'da nerede? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı?

Atatürk Kent Ormanı'nın eski adı Hacıosman Korusu idi. İdari açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlıdır. Hacıosman Korusu adını taşıyorken, İBB tarafından düzenlenerek, Atatürk Kent Ormanı adıyla yeniden açılmıştır. Peki Atatürk Kent Ormanı İstanbul'da nerede? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı?

Atatürk Kent Ormanı İstanbul'da nerede? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı?

Hacıosman Korusu'nun daha önceki dönemlerde de düzenlenip peyzaja alınarak parka dönüştürülmesi fikri düşünülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştır.

ATATÜRK KENT ORMANI İSTANBUL'DA NEREDE?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan park ve orman alanıdır. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman, Derbent, Ferahevler ve Darüşşafaka semtleri arasında yer alır. Üç gölete ve yürüyüş parkurlarına sahip olup 1.000 dönümden fazla bir alanı kaplamaktadır. Yeni düzenleme sonrasında kafeterya, spor alanı, çocuk oyun alanı, açık otopark, tuvalet, kentsel tarım alanı, engelli asansörü, festival alanı, seyir alanı gibi mekanlara sahip oldu. Yürüyüş parkurları yapıldı ve bu parkurlara Çıtkuşu Parkuru (1,8 km), Su Parkuru (gidiş-dönüş 2,8 km) ve Orman Parkuru (3 km) adları verildi. Toplam yürüyüş parkuru 12 km’yi bulmaktadır. Koruya yeni giriş kapıları açıldı. Bu girişler Güney Kapısı, Darüşşafaka Metro Kapısı, Batı Kapısı, Bostan Kapısı, Hacıosman Metro Kapısı, Kuzey Kapısı, Doğu Kapısı ve Gölet Kapısı adları taşımaktadır. Atatürk Kent Ormanı'nın bütün yolları sokak lambalarıyla aydınlatılmaktadır. Küçük alanlara ve yol kenarlarına banklar ve çöp kutuları konmuştur. Park içinde Tarihi Karakol Binası ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü bulunmaktadır.

ATATÜRK KENT ORMANI NE ZAMAN AÇILDI?

Hacıosman Korusu'nun daha önceki dönemlerde de düzenlenip peyzaja alınarak parka dönüştürülmesi fikri düşünülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştır. Kent ormanının açılışı 19 Mayıs 2020 tarihinde, Türkiye'de COVID-19 pandemisi nedeniyle, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmamoğlu ve birkaç sporcunun aralarında bulunduğu küçük bir grupla sembolik bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek!

65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet