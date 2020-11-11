Atatürk Kent Ormanı İstanbul'da nerede? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı?

Hacıosman Korusu'nun daha önceki dönemlerde de düzenlenip peyzaja alınarak parka dönüştürülmesi fikri düşünülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştır.

ATATÜRK KENT ORMANI İSTANBUL'DA NEREDE?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan park ve orman alanıdır. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman, Derbent, Ferahevler ve Darüşşafaka semtleri arasında yer alır. Üç gölete ve yürüyüş parkurlarına sahip olup 1.000 dönümden fazla bir alanı kaplamaktadır. Yeni düzenleme sonrasında kafeterya, spor alanı, çocuk oyun alanı, açık otopark, tuvalet, kentsel tarım alanı, engelli asansörü, festival alanı, seyir alanı gibi mekanlara sahip oldu. Yürüyüş parkurları yapıldı ve bu parkurlara Çıtkuşu Parkuru (1,8 km), Su Parkuru (gidiş-dönüş 2,8 km) ve Orman Parkuru (3 km) adları verildi. Toplam yürüyüş parkuru 12 km’yi bulmaktadır. Koruya yeni giriş kapıları açıldı. Bu girişler Güney Kapısı, Darüşşafaka Metro Kapısı, Batı Kapısı, Bostan Kapısı, Hacıosman Metro Kapısı, Kuzey Kapısı, Doğu Kapısı ve Gölet Kapısı adları taşımaktadır. Atatürk Kent Ormanı'nın bütün yolları sokak lambalarıyla aydınlatılmaktadır. Küçük alanlara ve yol kenarlarına banklar ve çöp kutuları konmuştur. Park içinde Tarihi Karakol Binası ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü bulunmaktadır.

ATATÜRK KENT ORMANI NE ZAMAN AÇILDI?

Hacıosman Korusu'nun daha önceki dönemlerde de düzenlenip peyzaja alınarak parka dönüştürülmesi fikri düşünülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştır. Kent ormanının açılışı 19 Mayıs 2020 tarihinde, Türkiye'de COVID-19 pandemisi nedeniyle, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmamoğlu ve birkaç sporcunun aralarında bulunduğu küçük bir grupla sembolik bir biçimde gerçekleştirilmiştir.