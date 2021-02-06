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06.02.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, seri üretime geçiş testini başarıyla tamamladı. Karadeniz’de TCG Kınalıada Korveti’nden yapılan test atışında Atmaca, denizin ortasındaki hedefi tam isabetle vurdu.

‘Atmaca’ tam isabetle vurdu
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop açıklarında test edildi. MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ve geçen yıl donanmanın hizmetine alınan TCG Kınalıada Korveti’nden ateşlenen Atmaca, su yüzeyinde bulunan hedefi tam isabetle imha etti. Atmaca, ilk kez harp başlıklı şekilde ateşlenmiş oldu. MSB ve SSB atış videosunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Test atışı sırasında bir ayrıntı ise dikkati çekti. Atmaca Füzesi “lançerinin” üzerinde, Libya’da görevi başındayken kalp krizi geçirerek 14 Ocak’ta şehit düşen SAT Komandosu Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert ile 12 Ekim 2014’de Kocaeli Kartepe’de askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan Deniz Binbaşı Deniz Akdeniz’in isimleri yer aldı.

 

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