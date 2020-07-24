Atom Nedir? Atom Ne Zaman Bulunmuştur, Özellikleri Nelerdir? Atomun Yapısı Ve Tarihçesi

Geniş bir tarihe sahip olan atom moleküler ve kimyasal ile beraber biyolojik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Bilimin hala araştırdığı ve hala üzerinde deneyler yaptığı maddenin en küçük yapı taşı olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda atomun birçok farklı özellikleri ve yapısı bulunmaktadır.

Atom Nedir?

Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapısına atom denir. Evrende yer alan bütün maddeler pozitif yüklü çekirdek ve etrafında dönen negatif yüklü elektrondan ile beraber 100 değişik atomdan oluşmaktadır. Tabii bunlar içerisinde antimadde, yüksek enerjili madde ve kozmik maddeler dışarıda kalır. Atomun çekirdeği ise nükleon ismi ile bilinen pozitif yüklü protonlar ile ile beraber nötronlardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda görüp görülebilecek bütün farklı maddeler için temel yapı taşı olarak atomu ortaya çıkarmaktadır.

Atom Ne Zaman Bulunmuştur?

Maddenin en küçük hali olarak öne çıkan atom, Yunanca üzerinden bölünemez, yani ‘atomos’ isminden gelmektedir. Bu doğrultuda antik dönemde yaşayan filozoflar, maddenin daha fazla bölünemeyeceği noktayı bu isim üzerinden telaffuz etmiştir. Modern bilim üzerinden ise maddenin en küçük yapı taşı olarak İngiliz Kimyager ve fizikçi John Dalton tarafından 1803 yılında ilk olarak atılmıştır. Özellikle maddenin daha küçük parçacıkların bölünemez ve ayrılamaz oldu atomun üzerine iddiaları ortaya atmış ve bunu zaman içerisinde kanıtlamıştır.

Atomun Özellikleri Nelerdir?

Yaşam içerisinde hava, su, toprak, ateş ve akla gelebilecek bütün farklı etmenler madde olarak bilinmektedir. Bu maddelerin en küçük yapı taşları ise atomdur. Özellikle atom o kadar küçüktür ki, mikroskop ile dahi bir tanesini görmek mümkün değildir. Matematiksel açıdan bakıldığı zaman milimetrenin milyonda biri şeklinde ölçümüne sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Birçok atomun bir araya gelmesi ile beraber anti madde ve kozmik maddeler dışında dünyadaki tüm maddelerin oluşumunu sağlayan bir özelliğe sahiptir.

Atomun Yapısı ve Tarihçesi

Atomun yapısında bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde dönen elektronlar yer almaktadır. Çekirdeğin iç kısmında ise proton ve nötronlar bulunur. Özellikle atomu oluşturan bu yapılar ile beraber daha sonra sayısız atomun bir araya gelmesi üzerinden molekül oluşumu sağlanmaktadır. Bu da canlıların temel yapı taşlarını oluşturur. Antik Yunan'da ilk olarak filozoflar tarafından bölünemez olarak, ‘atomos’ ismi ile bilinen atom, 1803 yılında İngiliz fizikçi ve Kimyager olan John Dalton tarafından bulunmuş ve kanıtlanmıştır.