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07.04.2020 - 10:26 |

ATV yayın akışı Salı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

ATV yayın akışı Salı merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

ATV yayın akışı Salı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

ATV dizileri, ATV programları büyük ilgiyle takip ediliyor. Haftanın farklı günlerinde ekrana gelen diziler ve programlar bu sıra corona virüs önlemleri nedeniyle durduruldu. Peki bugün ATV'de neler var? ATV'de neler yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı Salı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün Berat Kandili olması nedeniyle ekrana gelmeyecek. EDHO yayın saatinde kandil programı yayınlanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayın tarihi ise henüz bilinmiyor. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle çoğu dizi çekimleri de durduruldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de bu diziler arasında yer alabilir.

ATV YAYIN AKIŞI SALI

ATV yayın akışı Salı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok EDHO yeni bölüm ne zaman
ATV yayın akışı Salı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok EDHO yeni bölüm ne zaman


 

 

 

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
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